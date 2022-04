Lorenzo Casini, nuovo presidente della Serie A, interviene nel corso dell’evento ‘Il Foglio a San Siro’ insieme al presidente della FIGC Gabriele Gravina toccando diversi temi dell’attualità calcistica: “Come sta il calcio italiano? C’è un punto su cui il calcio non sta molto bene, ed è il modo in cui viene percepito dall’opinione pubblica. Vedevo a Cagliari la passione dei bambini del settore giovanile, ma poi leggendo i commenti si percepisce qualcos’altro. Le squadre fanno tantissimo lavoro al di fuori, ma la percezione è sempre diversa. Ho chiesto alle squadre di preparare dossier su diversi temi, alcuni club li hanno già mandati. Dai dati si evince che i giovani giocano poco. Quali rimedi? Stiamo lavo soglia. I problemi, comunque, sono più strutturali”.

C’è la volontà di immettere denaro nel calcio da parte dei nostri presidenti?

“Sì. I presidenti sono tutti impegnati per passione e storia. Abbiamo realtà decennali di investimenti, l’idea del proprietario che non vuole il bene della squadra è un’ipotesi da scartare. Quindi, anche sugli stadi investono. Il PNRR poteva essere un’occasione, specie per quel che uno stadio può restituire come valore per un quartiere. Ma nulla è perduto. Io penso che bisogna creare una struttura centrale con la FIGC e il Coni, col Governo e le amministrazioni, Ministero della Cultura compreso perché vivendolo da vicino ho visto come il tema dei beni culturali possa incidere”.