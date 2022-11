Paolo Casarin, ex designatore arbitrale, è intervenuto nel corso di 'Radio Anch'io - Lo Sport' su Radio Uno Rai a proposito della questione dei recuperi extralarge, diventati prassi di questo Mondiale: "Si sono imbarcati in una situazione confusa. Non siamo abituati a questi tempi supplementari. Questa novità dovrà essere rivista". Casarin ha anche speso parole di elogio per Daniele Orsato dopo la direzione di Argentina-Messico: "Quello di Orsato è stato il miglior arbitraggio visto finora insieme all'arbitro di Spagna-Germania.