"C'è un contatto serio tra Pavlovic e Thuram. Il Var aveva due esperti a Milano, Di Paolo e Doveri. La domanda vera è come mai non sono intervenuti. Il Var permette di ridurre gli errori, non so perché non sono intervenuti ieri". Così Paolo Casarin giudica l'errore di Chiffi ieri nel derby di Milano sul contatto Pavlovic-Thuram, intervenendo a Radio Anch'io Lo Sport.