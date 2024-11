"Non è vero che Berlusconi voleva comperare l’Inter. Semmai aveva già una mezza idea sul Milan: ci confrontammo quando io mollai, ma non trovammo l’accordo". Lo ha raccontato Franco Carraro, presidente dei rossoneri dal 1967 al 1971, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Una chiacchierata nella quale ha parlato anche dello scandalo Calciopoli che travolse il calcio italiano nel 2006 quando era presidente della FIGC: "Mi hanno prosciolto, con la motivazione “si è comportato in modo istituzionalmente corretto”. La giustizia sportiva non ha avuto il coraggio di farlo, sono dovuto arrivare fino al Tar. Ad ogni modo, nella vita sportiva ho scelto di avere solo cariche non retribuite, con l’eccezione della presidenza del Coni".