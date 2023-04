Come nasce la nomina di Guido Rossi come commissario straordinario della FIGC dopo la bufera di Calciopoli? A rispondere è l'ex presidente federale Franco Carraro nella puntata di 'Report' di questa sera: "Il suo nome è stato suggerito al CONI da qualcuno del Governo o della maggioranza di centro-sinistra. Diciamo che la politica in quel momento cerca di mettere le mani, ma poi lascia stare".