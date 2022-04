"Raspadori è un ragazzo straordinario, intelligente e sempre disponibile verso gli altri. È l'ambassador del nostro progetto sociale 'Generazione S', un 2000 che sa parlare alla propria generazione. Anche per questo è l'ultimo calciatore che vorrei cedere". Parole e musica di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo che non ha mai nascosto la sua predilezione per l'attaccante neroverde, al centro dei rumors di mercato. Il dirigente degli emiliani, presenti a 'Il metodo Biscardi e i nuovi media' presso l''Università di Roma Tor Vergata, evento in preparazione al premio 'Aldo Biscardi', ha spiegato a Repubblica: "Le trattative, se ci saranno, verranno avviate a fine campionato come successo lo scorso anno con Locatelli. Anche se mi auguro che siano meno lunghe e snervanti. I rapporti con la Juventus sono però sempre stati buoni".