Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a TRC Modena per inquadrare il prossimo match dei neroverdi contro la Juventus. Durante l'intervista, il dirigente degli emiliani ha ammesso di vedere l'Inter e i bianconeri favoriti per lo scudetto: "Parliamo di uno squadrone che ha cambiato poco, con giocatori di qualità importante. La ritengo insieme all'Inter la favorita per lo scudetto", il suo pensiero.