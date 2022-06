Da Gianluca Scamacca a Wilfried Gnonto. Raggiunto da Sky Sport, Giovanni Carnevali fa il punto sul mercato del Sassuolo tra possibili entrate ed uscite: "Per quanto riguarda noi si sta muovendo qualcosa, anche se il desiderio della società è di cercare di mantenere il più possibile della rosa - ricorda l'ad neroverde -. Di concreto oggi non c’è nulla, poi è chiaro che per giocatori come Scamacca c’è qualche contatto con qualche società, ma è presto per dire qualcosa di concreto. Siamo agli inizi e sono giocatori che anche con la vetrina della Nazionale possono aumentare l’interesse".