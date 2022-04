Poco prima della sfida contro la Juventus, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali arriva ai microfoni di Sky Sport per parlare non solo della partita contro i bianconeri e degli obiettivi di fine stagione dei neroverdi, ma, intevitabilmente, anche delle opportunità di mercato per i gioielli della formazione di Alessio Dionisi: "Valuteremo le migliori opportunità a fine stagione, per noi come per i nostri ragazzi. Un po’ di richieste ne abbiamo. Noi puntiamo a crescere e non vendere tanti ragazzi. Con la Juve abbiamo un ottimo rapporto, vedremo se ci saranno giocatori che le interesseranno così come parleremo con le altre squadre interessate. Al momento non abbiamo fatto nulla di tutto questo".