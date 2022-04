Tra i tanti spettatori d'onore presenti ieri a San Siro per il derby Inter-Milan, c'era anche Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo. Tuttosport riporta come l'uomo-mercato del club emiliano abbia seguito la sfida al fianco dell'ex difensore nerazzurro Ivan Cordoba, oggi dirigente del Venezia, e davanti all'amico Adriano Galliani. Inter e Milan sono due dei club con cui il dirigente neroverde sta parlando da diverse settimane. Tra i tanti nomi in ballo, quello di Gianluca Scamacca, per il quale più volte lo stesso Carnevali ha ammesso l'interesse dei nerazzurri che vedono in lui un ideale vice di Edin Dzeko. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori summit dove si parlerà anche di Davide Frattesi, che piace anche alla Juventus.