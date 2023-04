Per chi l'aveva già visto giocare in Serie B, Carlos Augusto non è stata certamente una sorpresa. Ma un rendimento così pazzesco nemmeno lui se lo sarebbe aspettato. L'esterno brasiliano del Monza anche contro lo Spezia si è reso protagonista, con il sesto gol in campionato (ha fatto anche cinque assist, ndr). E mostra tutta la propria felicità a DAZN: "Europa? Dobbiamo pensare partita dopo partita, il primo obiettivo (la salvezza, ndr) credo che sia quasi fatto. Ora dobbiamo pensare a fare più punti possibili per arrivare più in alto possibile".

Poi una domanda sul futuro, considerando che le pretendenti sono tante e negli scorsi mesi si era anche parlato dell'Inter: "Non voglio pensare troppo al futuro, con la testa sono a Monza e alle prossime partite".