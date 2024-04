All’arrivo dell’Inter al Bluenergy Stadium, Carlos Augusto arriva in postazione Sky Sport per presentare il match contro l’Udinese: “La cosa più importante sarà l’approccio. Poi a fine stagione ogni squadra ha il suo obiettivo, noi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro e fare i tre punti. Il ruolo da terzo in difesa? L’ho fatto già col Monza, credo che sia buono per me poter aiutare la squadra in più di un ruolo. Voglio aiutare la squadra indipendentemente dal ruolo, stare bene e continuare così. L’obiettivo è lo Scudetto, ma pensiamo di partita in partita. Dobbiamo essere concentrati oggi, poi cosa accadrà più avanti vedremo”.