Titolare oggi in casa del Manchester City, l’esterno nerazzurro Carlos Augusto commenta così ai microfoni di Inter TV la gara pareggiata per 0-0: “È stata una grande partita di squadra, sapevamo che non era facile fare punti qua. Abbiamo ottenuto un ottimo pareggio, potevamo vincere, adesso continuiamo il nostro percorso. Sapevamo che è difficile giocare contro di loro che hanno il possesso palla sempre, avevamo opportunità di vincere la partita ma il pareggio va benissimo. Ci aspettavamo una partita così, alla fine è un buon punto per il nostro percorso. Eravamo preparati per le occasioni che loro potevamo creare, dispiace perché potevamo vincere ma alla fine va bene così”.

E ancora: “È un grande punto, abbiamo ancora sette partite in Champions e dobbiamo dare tutto. Ora abbiamo il derby, un’altra gara molto difficile. Il derby? Arriviamo con lo spirito di sempre, vogliamo affrontarla nel modo giusto perché sappiamo quanto è bello vincere i derby, è la partita più importante del campionato”.