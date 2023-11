Carlos Augusto conclude il suo giro di interviste mediatiche prima di Benfica-Inter con le dichiarazioni ad Inter TV, canale ufficiale del club. Queste le sue dichiarazioni:

Passate dalla sfida con una squadra difensivista come la Juve ad una contro una squadra più propositiva come il Benfica. Quali sono le differenze di approccio?

"Sono squadre diverse, ma abbiamo lavorato tanto in questi due giorni. Sappiamo che a loro piace molto avere il pallone così come a noi, dobbiamo essere concentrati per fare una grande gara".

Uno dei compiti della corsia di sinistra sarà quello di fermare Angel Di Maria, che hai già incontrato in Nazionale qualche giorno fa. Come si ferma uno così?

"Di Maria è fortissimo, ha una storia incredibile. Però domani sarà 11 contro 11. Se tutta la squadra fa una fase difensiva buona, possiamo vincere".

Considerati gli impegni in campionato, domani sarà più complicata sul piano fisico o psicologico?

"Su tutti e due, perché sono partite ravvicinate e in Champions ti serve qualcosa in più sul piano mentale perché sono partite difficili. Dobbiamo concentrarci su questa partita, poi pensiamo alla prossima".