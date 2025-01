Dopo il ko in finale di Supercoppa valso il titolo ai cugini del Milan, l'Inter è chiamata alla ripartenza in Serie A. I nerazzurri ripartono da Venezia, dove la squadra di Inzaghi arriva rimaneggiata e costretta ad un importante turnover. A parlare di questi temi è Carlos Augusto che a DAZN prima del fischio d'inizio dice: "Sappiamo che è una sconfitta brutta però la stagione è ancora lunga e abbiamo visto ciò che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo sbagliato. È passato e ora dobbiamo concentrarci sul campionato perché la stagione è ancora lunga e abbiamo tante partite".

Tutti si aspettano una reazione, oggi è l’occasione di far vedere che la rosa è profonda e competitiva?

"Dopo le sconfitte escono sempre le notizie cattive, però abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte con la testa giusta. Oggi è importante come tutte le altre e dobbiamo giocarla per vincere".

Per te oggi che gara è?

"È una partita importante come le altre. Voglio fare il mio massimo per aiutare l’Inter, oggi è un’altra opportunità ma l’importante è la vittoria indipendentemente da chi gioca".

