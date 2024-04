Anche il giornalista Carlo Nesti ha voluto analizzare la vittoria del 20° scudetto dell'Inter, utilizzando queste parole: "'Adamantina', in senso figurato, significa "dura, solida, indomabile, incorruttibile". Cercando di essere originale, fra i tanti aggettivi assegnati all'Inter-Venti, quella delle 2 stelle, consentitemi di adottare questo. Interventi, compiuti da Marotta e Inzaghi, in ogni zona del campo, fino a renderla completa in ogni reparto. E' stata la squadra della rosa profonda, delle alternative valide per ciascun giocatore. Il massimo sugli esterni, con Dumfries e Carlo Augusto dietro a Darmian e Dimarco. Il minimo in attacco, con Arnautovic e Sanchez dietro a Lautaro e Thuram.

Come l'anno scorso, con il Napoli, un dominio assoluto, e un distacco consistente. Ben 79 gol fatti, e appena 18 subiti, indicano un equilibrio tattico spostato in avanti sul terreno di gioco, alla conquista della metacampo altrui. Un calcio europeista e propositivo, che ha attinto dalla smania di riscatto, generata dalla sconfitta di un anno fa a Istanbul".