"Secondo me Milan-Atalanta può essere stata la partita decisiva per lo scudetto. Ne ho visti di campionati finiti in maniera diversa all'ultima giornata, ma il doppio risultato mette il Milan al riparo da brutte sorprese. E lo stadio sarà quasi totalmente rossonero, anche se la squadra è giovane e un po' di timore ci sarà". Così Fabio Caressa intervenuto come ospite nel salotto di OCW Sport .

"Fino a due giornate dalla fine, l'Inter era avanti in tutte le statistiche, anche quelle predittive. Ma cosa sta succedendo? Che il cuore e l'anima del Milan stanno cambiando le cose, e questi sono due fattori che le statistiche non tengono in considerazione - spiega il conduttore di SkySport -. Alla fine il calcio è semplice: se hai un portiere che para e una squadra compatta, è probabile che tu vinca. E dal punto di vista emotivo, Pioli è il più forte di tutti. Lui è arrivato al Milan con esperienza di errori commessi nelle precedenti avventure, nelle quali aveva anche affrontato situazioni particolari come a Bologna, Firenze e nell'Inter stessa. Merito per questo scudetto anche a Boban, che si dimise per difendere la scelta Pioli, e soprattutto a Maldini".