"L'Inter contro il Cagliari mi è piaciuta più di tutte le altre perché ha dominato la partita. Mi sembra che stia cercando di inserire qualcosa di nuovo e di più estremo rispetto all’anno scorso, nella stessa logica e movimenti di gioco". Così Fabio Caressa, durante un'analisi della seconda giornata di Serie A fatta su Instagram, ha commentato la prestazione della squadra di Inzaghi a Cagliari lo scorso lunedì.

"Questo può darle un grande vantaggio. Se all'Inter dò nove, mezzo voto in meno lo dò a Napoli e Milan. Il Napoli, lo sapevamo, è la squadra che ha vinto uno scudetto con un vantaggio che è difficile da recuperare in pochi mesi e il Milan ha un’idea di gioco precisa grazie al bravissimo Pioli. Mi è piaciuto moltissimo Pulisic che se riesce ad avere continuità ha dimostrato in passato di aver caratteristiche uniche”.