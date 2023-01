Fabio Caressa ha commentato sul proprio profilo Instagram il trionfo dell'Inter in Supercoppa contro il Milan, complimentandosi con la squadra nerazzurra per la prestazione fornita in campo. "Diamo i meriti all'Inter e a Inzaghi che non sbaglia queste partite mai. L'Inter ha giocato benissimo, ha Lautaro in una condizione strepitosa, anche emotiva come trascinatore. Questo è un punto in favore all'Inter - le sue parole -. Pioli è un maestro a sfruttare le onde emotive al meglio, ora si trova a gestire un gruppo in una maniera diversa, dopo la vittoria del campionato.