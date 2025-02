Nel corso di 'Sky Calcio Club', il conduttore e telecronista Fabio Caressa ha analizzato così la sconfitta subita dall'Inter contro la Juventus: "La serata che poteva essere favorevole all’Inter, dopo il pari del Napoli, invece alla fine diventa favorevole al Napoli. L’Atalanta ha perso una grande occasione in questa giornata.

Per l’Inter c’è poco dalla panchina, i ricambi stanno dando molto poco rispetto a quello che ci aspettavamo. I numeri di Taremi sono impietosi, una stagione finora pessima, 3 gol di cui 2 su rigore e per gli xG è il peggiore della squadra. Incomprensibile quando porta palla e non la dà…”