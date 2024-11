Fabio Caressa, nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube, ha parlato della lotta scudetto, soffermandosi in particolar modo sulla vittoria dell'Atalanta in casa del Napoli. "Rientra sicuramente nella lotta, gioca meglio di tutti, è più fisica è più forte di moltissime squadre - le sue parole -. Credo che domenica si è riaperto il campionato. Ogni domenica cambia, è difficile capire. Pensavo che il Napoli, anche con un pareggio con l'Atalanta, potesse mettersi in una posizione solida. Invece la partita di domenica ha detto altre cose, sia per il Napoli, sia per l'Atalanta".

Spazio anche alla prestazione super di Stankovic in Inter-Venezia. "Ha avuto difficoltà nella sua carriera spesso ad esprimersi, anche per il cognome pesante. Ha fatto vedere però sempre le sue qualità, anche contro l'Inter a San Siro", ha aggiunto.

Caressa poi commenta l'assist di Dimarco per Lautaro. "Ha un piede... la mette con le mani la palla, non con il piede. Forse è il più forte esterno al mondo oggi, ha tutto, quando crossa è fantastico".