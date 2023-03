Intervenuto nello studio di Sky Sport, Fabio Caressa commenta così a caldo la notizia dell'addio al Tottenham di Antonio Conte provando a spiegare quale potrebbe essere la prossima destinazione del tecnico ex Inter: "Sapevamo ormai da prima di Natale che sarebbe finita col Tottenham. Ha un tipo di leadership ossessiva, ti dà gli strumenti per fare il massimo ma è anche usurante per la squadra. Se non vede almeno una possibilità di vincere, va via.