Intervenuto a 'The Legends', l'ex calciatore del Napoli Antonio de Oliveira Filho, meglio conosciuto come Careca, ai microfoni di Gazzetta, ha lodato il lavoro di Luciano Spalletti con la squadra candidata allo scudetto. "Ho visto un Napoli unito come una famiglia, ho conosciuto mister Spalletti e ho parlato un po' con lo staff: ho visto i giocatori con tanta fame di vincere. Vincere lo scudetto qui ne vale dieci altrove. Secondo me possono farlo, hanno voglia di fare la storia a Napoli tanto in campionato quanto in Champions.