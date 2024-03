Il sito web Fortune.com ha pubblicato quest'oggi un articolo con al proprio interno alcune dichiarazioni del proprietario del Milan Gerry Cardinale, che tra i vari temi tocca, ovviamente, anche quello legato al futuro di San Siro e al nuovo stadio del Milan: "È tempo per l'Italia e per Milano di fare quello che hanno fatto gli Yankees nel 2008", riferendosi all'abbandono del vecchio Yankees Stadium da parte della storica squadra di baseball. "Il vecchio Yankee Stadium esisteva da sempre. C'era Babe Ruth, Joe DiMaggio, Mickey Mantle e Roger Maris. Era un'icona. Ma si sono resi conto che è arrivato il momento di una nuova versione. Ho sentito dalle esperienze passate di altri che è molto difficile. Tuttavia mi piacciono le nostre possibilità".

Sul terreno comprato a San Donato: "Volevo essere sicuro di avere un'opzione praticabile e circoscrivibile per lo stadio. Se non venisse costruito il Milan avrebbe la strada in salita per competere in Europa. Ma sarò impegnato con il Milan in ogni caso. Se lo stadio non si farà, resteremo a San Siro". Anche se l'idea di Cardinale è quella di vedere altri proprietari andare avanti sulla strada degli stadi nuovi: "Spero che Dan Friedkin riesca a realizzare uno stadio. Sicuramente farò tutto il possibile per sostenerlo, perché l'Italia ha bisogno di più infrastrutture per lo spettacolo dal vivo. Se potessi scegliere, aiuterei tutti gli altri proprietari della Serie A a costruire uno stadio, perché è un bene per l'ecosistema".