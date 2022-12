Stefano Capozucca, ex ds del Cagliari, parlando ai microfoni di Tutto Mercato Web spezza una lancia a favore di Antonio Cassano, preso di mira per le sue esternazioni alla BoboTV: "Lo ripeto: a livello di competenze per quello che conosciuto e frequentato in una chat di gruppo durante il lockdown è preparato. Per quanto riguarda i discorsi che fa alla BoboTV non so mai se siano esternazioni colorite oppure pensieri suoi. Però ha grande competenza e conoscenza del calcio".