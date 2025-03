"Gasperini ha fatto diventare grande l'Atalanta, ma anche l'Atalanta ha avuto il merito di far diventare grande Gasperini. Dopo le prime partite all'Atalanta di Gasperini era in discussione, poi cominciò ad andare bene", ha detto Stefano Capozucca a TMW Radio, dove ha esordito parlando della Dea che domenica prossima incontrerà l'Inter nella sfida per il vertice. E a proposito di vertice e scudetto, l'ex diesse parla così delle possibilità della squadra orobica: "Comunque vada ha vinto il suo campionato. Continua a essere a livello europeo una squadra importante. Non mi aspettavo che andasse fuori in Champions. Ha avuto la sfortuna di prendere all'andata col Bruges quel rigore fantasma, che ha pregiudicato il suo cammino. Comunque vada ha fatto un grande campionato".

Si prevedono grandi movimenti sulle panchine di Serie A:

"Il Milan penso che cambi sicuro, poi il Napoli dipenderà anche dal finale di campionato. Il Napoli, se l'Inter inciampa a Bergamo, diventa la favorita n.1 per lo Scudetto. Ho visto poi il calendario, il Napoli non ha un grande finale e non ha le coppe. Però vedremo, già domenica c'è un appuntamento cruciale per il titolo. Tornando alle panchine, il resto si vedrà. Se Conte vince, non credo vada via. Gasperini dipenderà da tante cose".