Parere favorevole al ritorno in Italia di Romelu Lukaku da parte di Fabio Capello, interpellato da La Stampa anche in merito alla seconda esperienza all'Inter del belga. "Grande acquisto: è devastante e conosce già il campionato. L'unico che lo contrastava davvero era Chiellini, che è andato in California. L'Inter con il suo ritorno è più forte. Ed era forte già l'anno scorso", il punto di vista dell'allenatore.

Giacomo Principato