Secondo Fabio Capello, l'Inter arriva al derby d'Italia di domenica sera con maggiori certezze rispetto alla Juve, visibili anche nella sconfitta indolore rimediata ieri contro il Bayern: "Ieri a Monaco ha fatto una buona partita, ha avuto le sue occasioni. Sono in un momento di salute, mentre non so come starà la Juve dopo la partita contro il Psg. La squadra di Inzaghi tatticamente ha preso una strada, i bianconeri sono invece ancora alla ricerca, vediamo se Allegri darà fiducia ai giovani anche nelle partite difficili"