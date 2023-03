Fabio Capello , intervistato da Marca , ha parlato degli equilibri delle italiane: "Il Napoli può arrivare in finale, avendo un tecnico esperto. Milan, Juventus, Roma, Inter hanno perso molto a livello globale. Il Napoli finora ha vinto facilmente in Italia, ma anche in Champions League. Il Napoli è una bella realtà, oltre ad essere una formazione all'altezza".

L'analisi di Capello è proseguita su Inter e Milan: "In campionato un disastro. Pensavo che la Juve fosse favorita, ma ha avuto problemi. I suoi migliori giocatori Pogba, Chiesa e Di María non hanno giocato, i tre che fanno la differenza non hanno giocato all'inizio, per questo hanno perso punti".