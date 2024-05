Presente all'European Soccer Awards in Sardegna, l'ex allenatore Fabio Capello è stato chiamato a commentare il valzer di allenatori innescato in Serie A . Tra Conte, Fonseca e Thiago Motta chi avrà il compito più difficile? "Tutti e tre" dice sicuro a Sport Mediaset prima di soffermarsi su Fonseca, prossimo a sedere sulla panchina del Milan, al quale manda un mezzo avviso: "È arrivato secondo, ha vinto un campionato e ha sempre fatto dei buoni campionati, ma allenare il Milan è una cosa difficilissima. A San Siro i tifosi sono molto esigenti e poi l'avversario più forte è da combattere in casa, ovvero l'Inter, che quest'anno ha stradominato la Serie A".

L'Inter parte con un vantaggio consistente sulle altre?

"Dopo la finale di Istanbul, l'Inter ha capito di essere forte e in Serie A lo ha dimostrato con consapevolezza e determinazione. Ha sbagliato in Champions, dove forse non si sentiva così sicura e ha perso quella consapevolezza fatta vedere in Italia. Vediamo se gli capita quello che è capitato al Milan e al Napoli. Potrà capitare anche a loro di ubriacarsi di vittorie e perdere, se lo augurano Fonseca, Thiago Motta e Conte".