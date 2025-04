Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'allenatore Fabio Capello presenta così della sfida di domani fra Inter e Bayern Monaco. Si ripartirà dal successo per 2-1 dei nerazzurri all'andata:

"Sarà una partita difficile - ha esordito -, il Bayern è un'ottima squadra e deve recuperare il risultato, l'Inter deve stare molto attenta. L'errore sarebbe gestire il risultato, devono giocare come se fossero ancora sullo zero a zero. Devi giocartela a viso aperto, la forza dell'Inter è che è una squadra completa: nello spazio l'Inter fa male e il Bayern dovrà per forza esporsi".