L'ex numero uno del Grifone parla del tema per esperienza diretta, essendo stato costretto a girare in città per tre anni con la scorta: "Ho dimostrato di non aver paura di loro. Ma le posso assicurare che hanno schiaffeggiato dei giocatori e anche il direttore sportivo, Capozucca", ha aggiunto.

La questione spinosa può essere risolta solo a livello di sistema, anche grazie al neo ministro dello Sport: "Abodi è una persona perbene e conosce il mondo del calcio. Per superare il problema serve una svolta di sistema, fra club, forze dell’ordine e governo".