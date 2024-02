Il sorteggio degli ottavi di Europa League di ieri ha creato una situazione particolarmente complicata per l'Atalanta, costretta a giocare quattro partite nello spazio di pochi giorni tra le quali anche il recupero con l'Inter. Il tecnico orobico Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida contro il Milan, si è espresso in conferenza stampa a riguardo: "Il pasticcio è stato fatto con le partite di Supercoppa, non è una cosa di oggi.

Per noi era già molto evidente anche perché l'Atalanta in quel momento era già qualificata. Non è qualcosa che posso cambiare, dobbiamo adattarci. Dobbiamo prendere una gara per volta, non è una cosa normale, se fosse successo a qualche altra squadra chissà quali polemiche sarebbero uscite fuori".