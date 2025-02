Nazzareno Canuti, ex difensore di Inter e Milan, ha commentato l'esito del derby di ieri sera ai microfoni di Radio City4You: "Mi aspettavo un'Inter un po' più arrabbiata e convinta dei propri mezzi. Per quanto riguarda il Milan, i rossoneri hanno proposto un gioco semplice, senza novità. È un pareggio giusto dal punto di vista della voglia e dello spirito. Ha avuto più occasioni l'Inter, prendendo tre pali. Comunque, anche mio nonno dice che il palo, o la traversa, è un tiro sbagliato, non è frutto della sfortuna".

La sua analisi prosegue così: "Diciamo che è un risultato positivo per entrambe le squadre. Mi aspettavo di più da parte dell'Inter, dai nerazzurri mi aspettavo una rabbia diversa, ma il calcio è anche questo".