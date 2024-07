Dario Canovi, uno dei più esperti procuratori sportivi in Italia, è stato interpellato dai colleghi di TMW Radio.

Thiago Motta sembra aver espresso apprezzamento per Soulé. Molti giovani però la Juve li sta utilizzando per fare mercato:

"E' una politica tutto sommato giusta, che fa la Roma da anni per esempio, magari poi rimpiangi di averlo ceduto, ma ti serve per prendere giocatori già fatti. La Juve, come tutte le grandi squadre, vuole vincere. Motta ha fatto nel passato anche di aver lanciato dei giovani. Non è uno che ha paura di far giocare i giovani. So per certo che a Thiago piacciono i giocatori ambiziosi e un giovane tendenzialmente lo è. Si parlano 10 volte al giorno con Giuntoli, questa cosa è facile da risolvere tra i due nel caso".

Juve, Cabal è stato cercato?

"Se ne parlava anche in orbita Lazio, è uno che piace ma non so se ha cercato il giocatore per fare uno sgambetto all'Inter. Ne vedo da sempre questi disturbi, non solo tra grandi squadre. La concorrenza è normale".

Quale la squadra che finora si è mossa meglio sul mercato?

"L'Inter che ha preso Zielinski e Taremi, mentre la Juve che ha preso due centrocampisti con i controfiocchi, perché chi se ne intende mi parla di Thuram in termini entusiastici, per non parlare di Douglas Luiz. Potrebbe diventare uno dei giocatori più importanti del nostro campionato".