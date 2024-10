Intervenuto a Bologna in occasione dell'evento 'Stati generali del calcio: il libro bianco', Fabio Cannavaro si è espresso a margine dell'appuntamento sulle chance Scudetto del Napoli di Antonio Conte: "Lo dirà il tempo, ma è forte. L'ho sempre detto, anche se è arrivato a 50 o 40 punti dall'Inter, il Napoli resta una squadra importante. Aggiungiamo che hanno speso dei soldi, prendendo giocatori forti e un allenatore bravo, c'è tutto per poter lottare fino alla fine".

La Juventus di Thiago Motta invece le piace?

"È una squadra che ha speso tanto, con un allenatore giovane e con idee. L'Inter resta quella che ha qualche vantaggio in più delle altre, ma siamo all'inizio, è inutile fare affermazioni diverse".

Un nuovo leader per la difesa della Nazionale?

"Bastoni per l'esperienza e per il ruolo che ha può essere un leader di questa difesa, ma anche di tutta la squadra".