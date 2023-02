Nuovo capitolo per la Salernitana che riparte da Paulo Sousa, ufficializzato qualche giorno fa. Dopo il ko della prima sfida, la Salernitana è chiamata alla risposta già domenica pomeriggio contro il Monza, match per il quale l'ex Inter oggi in granata, Antonio Candreva, intervistato dal Corriere dello Sport, carica la squadra: "Dobbiamo essere felici di avere un allenatore che insegna calcio perché vai in campo e sai quello che devi fare.