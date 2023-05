Luca Campedelli, ex presidente del Chievo Verona, club poi radiato nel 2021 per inadempienze tributarie, in un'intervista concessa a Il Foglio ha commentato la sentenza sulla manovra stipendi inflitta nei confronti della Juventus e le parole di Gravina. "Un tifoso su tre è bianconero: non mi pare il caso di rinunciare a una società così importante. L'ha detto anche Gravina, che bisogna tutelare il brand Juve - le sue parole -.

Di fatto, la Juve se la caverà con una piccola multa: direi risibile rispetto alle casse societarie - sottolinea - Ne consegue, evidentemente, che ognuno può stringere accordi al di fuori del vincolo federale senza problemi. E così si giustifica questo tipo di operazioni. Il Chievo? Me lo hanno ammazzato".