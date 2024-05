Ospite sulle frequenze di TMW Radio, Mauro German Camoranesi, ex centrocampista della Juve, ha raccontato cosa gli ha lasciato la Serie A 2023-24 appena andata in archivio (manca Atalanta-Fiorentina per completarla, ma i verdetti sono stati emessi): "Sicuramente ci sono state sorprese, ovviamente il Bologna è stato molto chiacchierato e ha dato una grande emozione - le parole del campione del mondo 2006 -. L'Atalanta ormai non è più una sorpresa, l'Inter si è confermata la più forte. A livello tecnico, l'Inter ha una rosa competitiva e affiatata. E' vero anche che le concorrenti non sono state all'altezza".