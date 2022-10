Dopo l'exploit con l'Union Saint-Gilloise, il flop con l'Anderlecht: Felice Mazzù ha fallito il salto di qualità pagando l'ennesima prestazione scialba dei biancomalva con l'esonero dalla guida tecnica, ufficializzato dalla società dopo la sospensione per intemperanze dei tifosi nel match contro lo Standard Liegi sul punteggio di 3-1 per i biancorossi. Mazzù, diventato il settimo allenatore del campionato belga a lasciare l'incarico dall'inizio della stagione, paga un bottino decisamente amaro: i Mauves si trovano a 21 punti dalla capolista Genk con solo cinque vittorie, un pareggio e otto sconfitte in quattordici partite. La squadra è stata affidata a Robin Veldman, in attesa di nominare un nuovo allenatore che magari possa dare nuova fiducia a Sebastiano Esposito.