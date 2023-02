Ancora un cambiamento per Lorenzo Pirola che dopo la grande annata al Monza, conclusa con la conquista della Serie A, e la nuova stagione iniziata con la maglia granata della Salernitana in prestito dall'Inter fino a fine stagione, il difensore centrale entra a far parte della scuderia della GR Sports. Ad ufficializzarlo è la stessa agenzia di procura di Giuseppe Riso che tramite i social annuncia: "Siamo davvero felici di annunciare un nuovo arrivo all’interno della famiglia GR Sports: Lorenzo Pirola. Ragazzo serio, professionale, affamato. Lorenzo ha voglia di crescere, e noi insieme a lui. Avanti, più forti. Avanti, con ambizione. Avanti insieme" si legge.