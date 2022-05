Gianfelice Facchetti sta pubblicando in questi giorni su Instagram alcuni videomessaggi da parte di calciatori, allenatori, ex calciatori riguardanti quello che ha rappresentato per loro lo stadio Meazza. "San Siro per me è come una seconda casa - dice in un filmato Esteban Cambiasso -. Per far capire l'importanza che ha nella mia vita racconto un aneddoto: sono arrivato a Milano in un albergo in Corso Sempione, alla prima serata libera mi hanno chiesto di andare a passeggiare. Ho chiesto dov'era il centro e dov'era San Siro e io ho scelto di andare a San Siro per fare una foto fuori dallo stadio. Per fortuna poi ne ho fatte tante dentro".