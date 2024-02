Esteban Cambiasso non è rimasto sorpreso dallo sviluppo di Inter-Atletico Madrid, gara che alla fine ha visto i nerazzurri prevalere solo 1-0 rispetto a quanto hanno prodotto: "Partita molto tattica e pensata - le parole del Cuchu durante il post partita di Sky Sport -. L'Atletico ha avuto più possesso palla, ma l'Inter ha avuto le occasioni più chiare, nella ripresa anche il dominio del gioco. Vittoria meritata, sono molto contento per Arnautovic che si vede che sente le partite, l'esultanza non è casuale. Si vede che si far voler bene dai tifosi e dai compagni, che sono andati in massa ad abbracciarlo dopo il gol".