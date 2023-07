I club italiani che parteciperanno alle Coppe europee nella prossima stagione partono "con l'obbligo della continuità", secondo Esteban Cambiasso. "Confermarsi è importante per evitare che si parli delle tre finali legate a un fatto di casualità - ha aggiunto il Cuchu parlando nello studio di Sky Sport - In Conference League si è visto che abbiamo portato due squadre in fondo, il discorso è fare sì che succeda anche nelle altre due coppe.

So che è difficile arrivare in finale di Champions, ma il fatto di aver vissuto l'euroderby è un motivo di orgoglio per il calcio italiano. Arrivare in finale è bello, ma nello sport è ancora più bello è confermarsi".