Si è tenuto l'incontro tra la Juventus e il Genoa per parlare dell'esterno Andrea Cambiaso. Sull'esito del summit, vigono versioni contrastanti: secondo Sportitalia, il club bianconero ha fatto uno scatto che potrebbe essere decisivo, proponendo al Genoa tre milioni più una contropartita tecnica, sufficiente per superare la ricca concorrenza che vede anche l'Inter (che vorrebbe effettuare l'operazione insieme al Sassuolo) in coda. Ma secondo Sky Sport, l'offerta sarebbe di due milioni con l'aggiunta di ben tre giocatori da offrire in cambio, di fronte alla quale il Grifone avrebbe detto no chiedendo 10 milioni. Ad insistere sul giocatore classe 2000, a detta di Gianluca Di Marzio, ora è l'Atalanta.