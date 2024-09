Andrea Cambiaso, terzino della Juventus e della Nazionale azzurra, ha parlato ai microfoni di RAI Sport il giorno dopo la vittoria splendida degli Azzurri in casa della Francia. Parlando anche della variante tattica coi cambi di gioco che hanno rappresentato una vera e propria spina nel fianco dei Bleus: "Giocando con due esterni nel centrocampo a cinque come me e Federico Dimarco avevamo questa possibilità e l'abbiamo sfruttata, loro difendendo a quattro l'hanno sofferta e questo ci ha favoriti. È stata l'arma vincente".