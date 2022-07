Prima il trasferimento alla Juventus, poi il passaggio in prestito al Bologna. Andrea Cambiaso, corteggiato anche dall'Inter, si dice soddisfatto dell'approdo in bianconero e della nuova esperienza in Emilia: "Sono stato molto felice del trasferimento alla Juve - le parole nella prima conferenza stampa da giocatore rossoblu -. L'operazione è stata semplice con il Bologna, c'era interessamento già da prima: è una grande piazza e voglio affermarmi anche qui".