Intervistato a margine di un corso di aggiornamento andato in scena a quel di Siena, Francesco Calzona, ct della Slovacchia, ha fatto il suo personale pronostico sulla corsa scudetto, sempre più accesa dopo il derby d'Italia che ier sera è terminato in pareggio: "L'Inter ha qualcosa in più di tutte, ma occhio alla Juve che senza coppe può essere pericolosa", le parole dell'ex assistente di Maurizio Sarri riportate da Tuttomercatoweb.com.

A proposito della Nazionale che allena da 15 mesi, Calzona ha aggiunto: "Nonostante sia piccola una nazione piccola, la Slovacchia riesce a sfornare giocatori di grande livello, vedi esempi come Hamsik, Skriniar e Lobotka".