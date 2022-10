Cosa è successo in occasione del tanto contestato episodio del finale di Inter-Barcellona che ha visto protagonista Denzel Dumfries? Gianpaolo Calvarese, ex arbitro oggi esperto arbitrale di Amazon Prime Video, offre la sua chiave di lettura per Calcioefinanza.it: "Il fallo di mano resta una delle chiamate più difficili per un direttore di gara, visto che è una delle poche situazioni dove va ancora valutata la soggettività, ma il regolamento ha provato ad oggettivizzare il più possibile anche questa fattispecie. Qui ci sono due possibilità: o Dumfries si manda da solo la palla sulla mano, in una autogiocata, e quindi non è calcio di rigore, oppure il terzino nerazzurro non prende la palla con la testa, ma la sfera va direttamente sulla mano e allora in questo caso è calcio di rigore perché per geometria il braccio è sopra le spalle