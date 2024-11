Giampaolo Calvarese, ex arbitro internazionale, ha commentato per l'emittente toscana Italia 7 la designazione di Daniele Doveri per Fiorentina-Inter: "Esagera nel lasciare andare i contatti, forse fischia un po’ poco. Però per essere così devi avere una grande personalità. Ho controllato, ha arbitrato ben trenta volte la Fiorentina, la Fiesole lo conosce benissimo. Servirà tenere la stessa linea, sia sui mezzi falli che sui cartellini. Fiorentina-Inter è una partita di classifica importante. Firenze è un pubblico che mi piace tanto, e che soprattutto capisce di calcio. D’altro canto si legano al dito le cose, si ricordano tutto".

Si parla poi di Paolo Silvio Mazzoleni come addetto VAR: "Su Mazzoleni ho perso il conto delle partite che ha fatto al Var; parliamo di gare a tre zeri, con l’aggiunta delle grande esperienza che ha dal campo di gioco. Ho notato che è uno di quelli che interviene poco".